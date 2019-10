LC: Bruno Lage espera jogo competitivo e admite que Benfica precisa de pontos

O treinador do Benfica antecipou hoje um jogo "muito competitivo" e "equilibrado" diante do Lyon e admitiu que os 'encarnados' precisam de "conseguir pontos" no grupo G da Liga dos Campeões de futebol.

"Esperamos um jogo muito competitivo, no qual ambas as equipas quererão vencer. Este é o registo que vamos ter em todos os jogos deste grupo, com equipas muito equilibradas, muito fortes coletivamente", afirmou Bruno Lage, em conferência de imprensa.

Na antevisão da partida da terceira jornada da fase de grupos, agendada para quarta-feira, no Estádio da Luz, Lage reforçou uma ideia já transmitida anteriormente, salientando que o Benfica quer "ter uma reentrada forte", após a paragem para jogos das seleções, e dar sequência à vitória perante do Cova da Piedade, na Taça de Portugal.