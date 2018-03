Barcelona vence Chelsea em noite histórica de Messi

André Gomes entrou em campo e foi ovacionado em Camp Nou.

Por Lusa | 21:38

O FC Barcelona recebeu e venceu esta quarta-feira o Chelsea, por 3-0, com dois golos do avançado argentino Lionel Messi, e apurou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.



Em Camp Nou, Messi marcou aos três e 63 minutos e assistiu o francês Dembele, aos 20, numa noite que acabou por ser histórica para o internacional argentino, que chegou aos 100 golos na 'Champions'.



Além de se ter juntando a Cristiano Ronaldo na lista dos 'centenários', Messi fez o golo mais rápido da sua carreira na Liga dos Campeões, quando abriu a contagem com apenas 129 segundos jogados.



O internacional português André Gomes iniciou o encontro da segunda mão dos 'oitavos' como suplente na equipa catalã e foi lançado por Ernesto Valverde, aos 61 minutos. Ao entrar, foi ovacionado pelos adeptos do Barça.



Na primeira mão, em Londres, as duas equipas tinham empatado a uma bola.



O FC Barcelona juntou-se nos 'quartos' a Real Madrid, Sevilha, Manchester City, Liverpool, Bayern Munique, Roma e Juventus.