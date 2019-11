LC: Lage garante Benfica para ganhar em Lyon mas não 'abre o jogo' sobre ataque

Bruno Lage garante um Benfica preparado para ganhar em Lyon, na terça-feira para a Liga dos Campeões de futebol, mas ainda não 'abre o jogo' sobre a constituição da equipa que vai apresentar, nomeadamente a dupla de avançados.

O treinador do Benfica, que falava na conferência de imprensa de lançamento do jogo, em Lyon, reconhece que os 'encarnados' não podem perder mais pontos para uma campanha "à dimensão daquilo que é o historial do clube".

"Numa competição tão curta, de quatro equipas, com seis jogos, quem perde os dois primeiros já não tem possibilidade de perder mais pontos. Temos essa ambição e essa exigência. O apuramento é o nosso objetivo desde o início da época. Queremos fazer uma Liga dos Campeões à dimensão daquilo que é o historial do clube - vamos fazer tudo para vencer o jogo", garantiu o treinador do campeão nacional.