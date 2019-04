LC: Liverpool será desafio maior do que rivais nacionais do FC Porto - Sérgio Conceição

Por Lusa | 20:00

O jogo contra o Liverpool na terça-feira, para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, representa um desafio superior ao que o FC Porto está habituado nas competições nacionais, afirmou hoje o treinador Sérgio Conceição.

"O Liverpool está num nível muito alto, todas as semanas tem desafios de altíssimo nível e nós, sem desprimor para as nossas equipas, não é bem assim", disse hoje, na conferência de imprensa de antevisão do jogo da primeira mão, em Anfield Road.

Os 'dragões' vão tentar colmatar a diferença com intensidade e agressividade na forma de jogar, e também com a estratégia que preparou, nomeadamente compensar a ausência de jogadores influentes nesta época, como Herrera e Pepe.