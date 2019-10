LE: Adjunto de Silas aposta na qualidade do Sporting para vencer o LASK

Emanuel Ferro, adjunto do treinador Silas no Sporting, elogiou hoje a qualidade do plantel 'leonino', acreditando que será capaz de se impor ao LASK Linz, na quinta-feira, na segunda jornada do grupo D da Liga Europa de futebol.

"O plantel é bem capaz, tem muita qualidade e nesta altura era um erro pensar que o Sporting dá mais prioridade ao campeonato ou à Liga Europa. Estamos em outubro, ainda há muitos jogos e a ambição é ganhar todos. No final poderemos perceber o quão competitivos estivemos", afirmou o responsável técnico, em conferência de imprensa realizada no Estádio José Alvalade.

Depois de uma derrota (3-2) com o PSV Eindhoven, na primeira jornada, os 'leões' esperam corrigir o rumo e recolocarem-se na luta pelo topo do grupo. Pela frente está um adversário que também somou os três pontos na estreia e o adjunto do clube de Alvalade não hesitou em reconhecer a capacidade dos austríacos.