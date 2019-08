LE: Ivo Vieira promete "trabalho árduo" para o Vitória crescer nas provas europeias

O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, disse hoje que o clube minhoto vai tentar bater-se com os adversários do Grupo F da Liga Europa de futebol, sabendo que precisa de "trabalho árduo" para crescer.

O grupo dos vimaranenses, sorteado na sexta-feira, no Mónaco, inclui também Arsenal, Eintracht Frankfurt, e Standard de Liège, e Ivo Vieira defendeu que o clube minhoto, pela sua "grandeza", tem a "legitimidade de querer ser maior a cada dia", mesmo frente a alguns "ditos colossos do futebol".

"Sabemos que há um trabalho árduo para atingir esses patamares [mais elevados]. Para mim, para os atletas e para o futebol português, é gratificante ter jogos deste nível e temos de acreditar que podemos fazer algo em todos eles", afirmou, durante a conferência de imprensa de antevisão à visita ao FC Porto, da quarta jornada da I Liga, marcado para domingo, às 18:30.