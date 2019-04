Lage diz que Benfica quer "fazer história", mas tem de repetir exibição da Luz

O técnico benfiquista deu a 'receita' para a segunda mão, depois do triunfo de há uma semana, por 4-2, em Lisboa.

Por Lusa | 19:41

O treinador do Benfica, Bruno Lage, admitiu esta quarta-feira que os 'encarnados' querem "fazer história" na Liga Europa de futebol, mas, para isso, terão de fazer "um jogo à imagem do primeiro" para eliminar o Eintracht Frankfurt, na Alemanha.

"Não podemos esconder que estamos em vantagem. No entanto, nesta altura da competição, temos de perceber que tudo pode acontecer. No primeiro jogo, fizemos um bom resultado e uma boa exibição, perante uma equipa que tem feito uma campanha muito forte na Europa", afirmou o técnico.

Numa conferência de imprensa que praticamente não mereceu atenção dos jornalistas alemães - ao contrário do que sucedeu na conferência de imprensa do Eintracht Frankfurt, em que estavam vários portugueses -, o técnico benfiquista deu a 'receita' para a segunda mão, depois do triunfo de há uma semana, por 4-2, em Lisboa.