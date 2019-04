LE: Lage muda seis no Benfica, Jovic é titular no Eintracht e Paciência fica no banco

Por Lusa | 20:03

O treinador do Benfica fez hoje seis alterações para o encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, diante do Eintracht Frankfurt, enquanto nos alemães Luka Jovic é titular e Gonçalo Paciência suplente.

Relativamente à vitória (4-1) para a I Liga, diante do Feirense, houve duas mexidas no quarteto defensivo. O francês Corchia ocupa o lugar do português André Almeida, que nem sequer foi convocado, e Jardel rende o também luso Ferro.

Já no centro do terreno 'encarnado', o médio sérvio Fejsa substitui Florentino Luís, Gedson vai jogar no lugar de Pizzi e a dupla atacante é composta por João Félix e Rafa, ficando Seferovic entre as segundas escolhas.