LE: Sporting afasta Plzen no prolongamento e atinge quartos de final

Um golo de Rodrigo Battaglia, aos 105+2, permitiu hoje ao Sporting apurar-se para os quartos de final da Liga Europa de futebol, depois de ter chegado aos 90 a perder por 2-0 frente aos checos do Viktoria Plzen.

Os 'leões', que se deslocaram à República Checa com uma vantagem de 2-0, viram cedo a mesma reduzida para um, depois de Bakos, aos seis minutos, inaugurar o marcador, tendo o mesmo jogador, aos 65, empatado a eliminatória.

A equipa 'leonina', que conhece na sexta-feira o seu adversário nos quartos de final, durante o sorteio que decorrerá em Nyon, na Suíça, arrumou praticamente com a eliminatória no segundo minuto de descontos da primeira parte do prolongamento, com um golo do argentino Battaglia, na sequêncioa de um canto apontado por Bruno Fernandes.