Legislativas/Bélgica: Rei recebe líder da extrema-direita pela primeira vez desde 1934

O rei Filipe dos Belgas recebeu hoje um líder político da extrema-direita em audiência no palácio real, o que não acontecia desde 1934, relata a impressa belga.

O presidente do Vlaams Belang (VB, extrema-direita), Tom Van Grieken, foi recebido pelo rei no âmbito das audiências para a formação do governo federal, após as legislativas e regionais de domingo, nas quais o VB foi o segundo partido mais votado na Flandres, a região belga de língua neerlandesa.

"É normal do mundo que um Chefe de Estado convide o vencedor das eleições", disse Van Grieken aos jornalistas, à chegada ao palácio, tendo o encontro durado uma meia hora.