Por Lusa | 22:30

O dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, é uma das cinco pessoas que morreram na queda de um helicóptero no sábado, num parque de estacionamento junto ao estádio, foi confirmado pelo clube inglês de futebol.

O helicóptero do empresário tailandês, de 60 anos, despenhou-se e incendiou-se pouco depois de descolar do relvado do estádio King Power, em Leicester, que tem o nome da sua cadeia duty-free.

O clube não avançou o nome das outras quatro vítimas.