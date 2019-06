Levar Emmys até ao Corvo foi difícil mas todos dizem que valeu a pena

A semifinal dos International Emmy Awards levou onze personalidades da televisão portuguesa até à ilha do Corvo, com um esforço que valeu a pena, garantem os membros do júri, a organização e a população.

Foi uma logística difícil, já tinham adiantado à agência Lusa tanto o presidente da Câmara de Vila do Corvo, José Manuel Silva, como o embaixador da Academia Internacional de Televisão, André Sampaio, mas o esforço de trazer a semifinal em que foram votados os nomeados para a categoria de melhor ator nos prémios televisivos foi recompensado.

Durante todo o dia de sábado reuniu-se no Salão Nobre do único município da mais pequena ilha dos Açores o júri do evento, formado por António Pedro Cerdeira, Fernanda Serrano, Helena Forjaz, Jorge Corrula, Kelly Bailey, Lourenço Ortigão, Luís Esparteiro, Marco Delgado, Oceana Basílio, Paulo Pires e Vanda Correia.