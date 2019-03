Transparências, veludos e plumas marcaram o desfile com as criações de Carlos Gil.

Por Ana Maria Ribeiro e Daniela Ventura | 01:30

O desfile do estilista Carlos Gil era um dos mais aguardados do terceiro dia da ModaLisboa e o criador nascido em Nampula, Moçambique, no final dos anos 60, não desiludiu os seus muitos fãs.Inspirado pela renovação das artes plásticas do início do século XX, ofereceu ao público presente no Pavilhão Carlos Lopes uma verdadeira explosão de cores e de texturas que arrancou fortíssimos aplausos à plateia.