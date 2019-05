Por Lusa | 03:10

As autoridades da Malásia anunciaram que a mulher vietnamita condenada pelo assassínio em 2017 de Kim Jong-nam, meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un, foi hoje libertada.

Doan Thi Houng, foi condenada a três anos e quatro meses de prisão após se ter declarado culpada de "causar dano voluntário com arma perigosa" ao meio-irmão do líder norte-coreano, no aeroporto de Kuala Lumpur.

A vietnamita foi libertada em resultado da redução de um terço da pena por bom comportamento.