Libra cai abaixo de 1,20 dólares pela primeira vez desde 2017

A libra caiu hoje abaixo de 1,20 dólar, pela primeira vez desde janeiro de 2017, devido à turbulência na política no Reino Unido, nomeadamente com o aproximar do 'Brexit' e a possibilidade de eleições antecipadas.

Por volta das 07:40 em Lisboa, a moeda britânica estava a ser negociada a 1,1972 dólares, poucas horas antes do retorno dos trabalhos no Parlamento britânico.

O Parlamento britânico vai hoje decidir a possível introdução de legislação que exige um novo adiamento do 'Brexit' caso o primeiro-ministro, Boris Johnson, falhe nas negociações de um novo acordo até 31 de outubro.