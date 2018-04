Líder da Coreia do Norte "recebe calorosamente" artistas sul-coreanos

Por Lusa | 05:18

O líder da Coreia do Norte "recebeu calorosamente" uma delegação de 120 artistas sul-coreanos, que participaram no domingo, num espetáculo em Pyonyang, noticiou a agência oficial norte-coreana KCNA.

Kim Jong-un "recebeu calorosamente a delegação sul-coreana e expressou a sua alegria por esta visita a Pyongyang" de músicos, dançarinos e praticantes de artes marciais, escreveu a KCNA, que publicou várias imagens do espetáculo, realizado no Grande Teatro do Este, perante cerca de 1.500 pessoas.

O evento acontece num período de apaziguamento entre as duas Coreias, após cerca de dois anos de um aumento da tensão na península devido à realização de testes nucleares e balísticos por parte do regime de Pyongyang.