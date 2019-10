Líder da Fenprof acusa Governo de "estoirar" com corpo docente em Portugal

O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) acusou hoje, em Coimbra, a tutela de "estoirar" com o corpo docente as escolas com a sobrecarga de trabalho dos professores além das 35 horas semanais.

"O corpo docente está envelhecido, desgastado, com muitos profissionais em situação de stress e de 'burnout' (exaustão profissional), e o que estão a fazer aos professores é para acabar de vez com o corpo docente", disse Mário Nogueira, em conferência de imprensa, para apresentar a greve ao trabalho extraordinário a partir de hoje.

Segundo o dirigente sindical, o excesso de trabalho tem-se agravado e "podem [os governantes] reconhecer que os mais velhos deixem de ter tanto trabalho direto com os alunos, tantas aulas, mas se fizerem isso quem é que está lá para dar aulas".