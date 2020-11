Líder da igreja ortodoxa sérvia morre vítima de Covid-19

O líder da igreja ortodoxa sérvia, o patriarca Irinej, morreu hoje vítima de covid-19, três semanas depois de ter celebrado as cerimónias fúnebres do patriarca ortodoxo do Montenegro que morreu da mesma doença.

O dignitário religioso conservador, que dirigia a igreja ortodoxa sérvia desde 2010, tinha 90 anos e morreu às 07:00 (06:00 em Lisboa) no hospital militar de Belgrado, onde se encontrava internado desde o dia 04 de novembro.

A igreja ortodoxa sérvia conta com 12 milhões de fiéis, a maior parte na Sérvia, país com sete milhões de habitantes, onde 80% da população é ortodoxa; mas também na Bósnia, Montenegro e na diáspora.