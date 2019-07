Líder da oposição diz que PM de Cabo Verde age como presidente de câmara

A líder do PAICV, o maior partido da oposição cabo-verdiana, acusou hoje o primeiro-ministro de ser o 23.º presidente de câmara municipal do país, por falta de estratégias nacionais e acusando o Governo de apenas fazer marketing.

Em entrevista hoje à agência Lusa, na cidade da Praia, Janira Hopffer Almada, presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, classificou o chefe de Governo, Ulisses Correia e Silva, líder do Movimento para a Democracia (MpD), no poder desde as eleições legislativas de 2016, como um primeiro-ministro que apenas "inaugura obras municipais".

"O primeiro-ministro deixou de ser presidente da Câmara da Praia [2008 a 2016] mas insiste em continuar a exercer funções como presidente de câmara municipal. Isso é preocupante porque o país tem 22 presidentes de câmara municipais e precisa de um primeiro-ministro. O país está com 23 presidentes de câmara municipais e sem primeiro-ministro", criticou a líder da oposição.