Líder do Madem-G15 abdica de ser candidato a 2.º vice-presidente do parlamento da Guiné-Bissau

O coordenador nacional do Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau (Madem-G15), Braima Camará, anunciou hoje que abdicou de ser candidato ao cargo de segundo vice-presidente do parlamento para contribuir para a resolução do impasse político.

Numa conferência de imprensa na sede do partido, em Bissau, Braima Camará anunciou que decidiu dar a sua "modesta contribuição" para uma solução para a crise política na Guiné-Bissau e abdicar da sua candidatura ao cargo de segundo vice-presidente da mesa da Assembleia Nacional Popular (ANP), pedindo ao partido para aprovar outro nome.

"Nunca serei um elemento perturbador e que ponha em causa a paz na Guiné-Bissau", afirmou em declarações à Lusa Braima Camará, salientando que tomou a decisão em nome de superiores interesses da Nação.