Líder do PCP diz que Portugal tem de continuar o caminho da reposição de rendimentos e direitos

O líder do PCP disse hoje, no concelho de Cantanhede, que é necessário o país continuar a política de reposição de rendimentos e direitos e que as legislativas de outubro são importantes para escolher o caminho.

"Saber se este caminho de avanços que se verificaram nos últimos três anos e meio é para continuar ou se vamos, outra vez, assistir à cepa torta do PS, PSD e CDS de fazerem uma política que serve os grandes interesses e os poderes", disse Jerónimo de Sousa, num comício na Praia Fluvial de Olhos de Fervenças, no âmbito do Passeio das Mulheres CDU do Porto.

Para o dirigente comunista, "é nesta encruzilhada que estamos neste momento e, por isso, precisamos do voto na CDU porque falta mais de meio caminho e continuamos a ter problemas estruturais de fundo, que se colocam ao país".