Líder iraniano pede ações "rápidas e justas" para enfrentar "guerra económica"

Por Lusa | 03:57

O líder iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, pediu este sábado aos tribunais medidas "rápidas e justas" para enfrentar a "guerra económica" instalada no país, informou a agência oficial IRNA.

As declarações do líder iraniano surgem como resposta a uma carta enviada pelo chefe do poder judicial Sadeq Amoli Larijani, que pedia a instalação de tribunais especiais para lidar "rapidamente com crimes financeiros".

"As atuais condições são consideradas uma guerra económica", afirmou Larijani, na carta enviada a Khamenei.