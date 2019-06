Líder religioso detido nos EUA por violação de menor e tráfico de seres humanos

O líder de uma Igreja evangélica fundada no México foi preso na Califórnia, acusado de violação de menor, divulgação de pornografia infantil e tráfico de seres humanos, anunciou terça-feira o promotor daquele estado norte-americano.

Naasón Joaquín García foi detido com supostos cúmplices por "crimes cometidos entre 2015 e 2018", quando eles estavam à frente da Igreja "A luz do mundo", uma organização religiosa internacional sediada no México e que possui mais de um milhão de seguidores em todo o mundo.

O líder da Igreja e outras três mulheres, uma das quais ainda é procurada, são suspeitos de terem forçado as vítimas, várias meninas menores de idade, a "praticar atos sexuais dizendo-lhes se fossem contra os desejos de +O Apóstolo+", título dado a García, "estariam a opor-se a Deus ", informou o procurador da Califórnia.