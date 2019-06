Líderes chinês e norte-coreano reúnem-se em Pyongyang em período de disputas com EUA

Os líderes da China e da Coreia do Norte reuniram-se hoje, em Pyongyang, numa altura em que os dois países, aliados tradicionais, enfrentam um impasse nas negociações com Washington, em torno do comércio e desnuclearização, respetivamente.

O Presidente chinês, Xi Jinping, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, reuniram-se, em Pyongyang, informou a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, sem avançar mais detalhes.

Antes, Xi Jinping e a sua mulher, Peng Liyuan, e altos quadros do regime chinês, foram recebidos com uma cerimónia de boas vindas no aeroporto de Pyongyang, com guarda de honra, salvas de canhão e os hinos nacionais de cada um dos dois países tocados por uma banda militar, segundo imagens difundidas pela televisão estatal chinesa CCTV.