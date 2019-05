Líderes da UE começam hoje a discutir nomes para liderança das instituições

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reúnem-se hoje em Bruxelas, num jantar de trabalho informal, para começar a discutir as nomeações para os mais altos cargos institucionais da UE na sequência das eleições europeias.

A reunião, com início às 18:00 locais (17:00 de Lisboa), tem lugar menos de 48 horas após o encerramento das urnas e é um sinal claro de que o objetivo é tentar chegar o mais cedo possível, já em junho, a um compromisso sobre quem liderará nos próximos anos as instituições europeias, como explicou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, cujo posto é um dos que irá "mudar de mãos" na sequência das eleições europeias.

Ainda antes da cimeira de chefes de Estado e de Governo, terá lugar, da parte da manhã, no Parlamento Europeu, uma reunião da Conferência de Presidentes, que junta os líderes parlamentares de todos os grupos políticos, para análise dos resultados do sufrágio, que ditou o fim da hegemonia (maioria absoluta) de Partido Popular Europeu e Socialistas na assembleia.