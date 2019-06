Liga das Nações: Dia de Portugal começou mais cedo graças à seleção - António Costa

O primeiro-ministro António Costa congratulou-se hoje com a vitória da seleção portuguesa na Liga das Nações de futebol, ao vencer a Holanda por 1-0, considerando que as comemorações do Dia de Portugal começaram mais cedo.

"Ganhámos esta primeira Liga das Nações. O Dia de Portugal começou umas horas mais cedo graças à nossa equipa", disse António Costa, enviando "um grande abraço" ao selecionador nacional Fernando Santos e a todos os jogadores.

"Fizeram um jogo de grande qualidade e com o merecido resultado", acrescentou.