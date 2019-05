Liga das Nações: Fonte aponta favoritismo de Portugal e quer "muito" ser titular

O defesa-central José Fonte afirmou hoje que não existem favoritos na fase final da Liga das Nações de futebol e assumiu o desejo de recuperar a titularidade na seleção portuguesa.

"Somos candidatos claro, mas, numas meias-finais, não há favoritos. Ninguém se pode considerar favorito. Está tudo em aberto. Vamos aproveitar o apoio do público e toda essa energia para conseguir alcançar mais uma taça", afirmou José Fonte em conferência de imprensa, minutos antes de novo treino de Portugal na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O jogador do Lille foi titular absoluto no último Campeonato do Mundo, que decorreu no ano passado na Rússia, mas, após o torneio, acabou por ser ultrapassado por Pepe e Rúben Dias nas principais escolhas do selecionador Fernando Santos.