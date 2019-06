Liga das Nações: Portugal sofre derrota comprometedora frente à Austrália

A seleção portuguesa de voleibol sofreu hoje uma derrota comprometedora frente à congénere da Austrália, por 3-0, no terceiro e último jogo no Grupo 15 da quarta jornada da Liga das Nações, em Ardebil, no Irão.

Portugal, presente na Liga das Nações como equipa 'desafiadora', perdeu o encontro sem conquistar qualquer 'set', pelos parciais de 23-25, 22-25 e 25-27, perante uma seleção que está a disputar a competição com o mesmo estatuto e objetivo de manutenção entre a elite mundial.

Marco Ferreira, com 15 pontos, foi o elemento mais concretizador na seleção nacional, seguido de Alexandre Ferreira, que obteve 14, ambos longe do jogador com maior número de pontos marcados no encontro, o australiano Lincoln Alexander Williams, com 21.