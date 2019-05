Liga das Nações: Rúben Neves diz que Portugal está proibido de errar e que é "perfeito" jogar em casa

O médio Rúben Neves afirmou hoje que é "perfeito" para Portugal jogar a fase final da Liga das Nações de futebol em casa e assumiu que a seleção lusa está impedida de errar, se quiser conquistar o troféu.

"É uma competição diferente do que estamos habituados. Temos todas as condições para nos podermos preparar muito bem e sabemos que não há margem de erro. É uma competição para ganhar", afirmou Rúben Neves em conferência de imprensa, minutos antes do segundo treino de Portugal na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O médio do Wolverhampton, que tem 10 jogos pela seleção nacional, confessou que espera "brevemente" marcar o seu primeiro golo com a camisola das 'quinas' e considerou que Portugal pode beneficiar de jogar a Liga das Nações em casa.