Liga das Nações: Seleção de Portugal celebrou nos Aliados com milhares de adeptos

A seleção de futebol de Portugal celebrou hoje com milhares de adeptos, na Avenida dos Aliados, no Porto, a conquista da Liga das Nações, o primeiro troféu desta nova prova da UEFA.

Eram cerca das 23:30 quando o grupo subiu à varanda da câmara municipal do Porto, iluminada com as cores de Portugal, com o 'capitão' Cristiano Ronaldo a liderar o grupo e rapidamente exibir o troféu à multidão.

"Vamos cantar todos... 'campeões, campeões, nós somos campeões", começou por desafiar o madeirense, que assumiu o papel de mestre de cerimónias, levando os milhares de presentes ao delírio, festejando o triunfo por 1-0 sobre a Holanda, na final no Estádio do Dragão.