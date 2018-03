Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barcos entre Trafaria e Belém suspensos por 45 dias

Aluimento de terras em Belém corta ligação. Utentes podem usar carreira Cais do Sodré - Cacilhas.

Por Lusa | 09:20

As ligações fluviais Trafaria - Porto Brandão - Belém estão interrompidas devido a um aluimento de terras, ocorrido na semana passada e provocado pelo mau tempo, no acesso à Estação dos barcos em Belém, informou a Transtejo.



Em comunicado disponível na sua página na internet, a Transtejo refere que o serviço será retomado após a intervenção técnica levada a cabo pela Câmara Municipal de Lisboa, obra que tem a duração prevista de 45 dias.



"Durante o período de interrupção de serviço, a título excecional, os títulos de transporte válidos nesta ligação fluvial também serão válidos na ligação fluvial Cacilhas - Cais do Sodré", refere a empresa.



A Transtejo é a empresa responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão à capital.