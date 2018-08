A socialite de 74 anos confessa que já não pensa em sexo, e que prefere a piscina.

Lili Caneças gosta de passar as férias de verão em Portugal. No seu verão, não podem faltar os amigos e a família, sobretudo os netos. As pessoas "chatas" e "infelizes" são dispensáveis.– Férias de verão sempre em Portugal. Fora só quando é inverno, quando Portugal é frio.