A modelo e atriz exibe uma silhueta invejável.

Por Carolina Cunha | 01:30

Aos 37 anos, Liliana Santos mostra-se mais sensual do que nunca. Adepta de um estilo de vida saudável e amante de atividade física, Liliana é dona de um corpo escultural que tem feito subir as temperaturas nas redes sociais. A atriz tem partilhado diversas fotografias no Instagram na praia, nas quais surge com um biquíni bastante reduzido e sempre confiante com o seu corpo.