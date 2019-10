Linhas Aéreas de Moçambique negoceiam parceria com TAP para voos diários Lisboa-Maputo

O diretor-geral da LAM (Linhas Aéreas de Moçambique) disse à Lusa, em Lisboa, que a empresa está a tentar negociar com a TAP uma parceria que, para já, permita voos diários com aquele país africano.

"Queremos, se possível, fazer uma parceria com a TAP para servir um voo direto quase que diário, com alternativas, de forma a que cada pessoa possa ir num dia e vir no outro, ou daí por dois dias, e não ter de esperar dois três dias para que aconteça outro voo", afirmou João Carlos Pó Jorge, em declarações à Lusa à margem da cerimónia que marcou na segunda-feira o lançamento do voo Lisboa-Maputo.

Uma cerimónia que assinalou o regresso da LAM ao espaço europeu.