Lisboa com orçamento consolidado de 1,38 mil milhões de euros para 2019

Por Lusa | 13:53

A Câmara de Lisboa prevê para 2019 um orçamento consolidado de 1,38 mil milhões de euros, mais 8,3% em relação ao ano anterior, revelou hoje o vereador das Finanças, salientando ser este "um dos maiores orçamentos de sempre".

Para este ano, a autarquia prevê um orçamento consolidado de 1,28 mil milhões de euros.

No orçamento consolidado são consideradas as contas da Câmara Municipal de Lisboa (CML) em conjunto com as das empresas do universo municipal, como a Carris, a EMEL (Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa), a SRU (Sociedade de Reabilitação Urbana), a EGEAC (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural) e a Gebalis (Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa).