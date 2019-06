Lisboa recebe 2.ª Mostra de Cinema do Brasil a partir de hoje

A segunda edição da Mostra de Cinema do Brasil começa hoje, no Cinema São Jorge, em Lisboa, com a exibição do filme "O Beijo no Asfalto", de Murilo Benício, baseado na obra homónima do dramaturgo Nelson Rodrigues.

A mostra vai decorrer até dia 30, e mostrar "o melhor do cinema contemporâneo brasileiro", com a exibição de 16 filmes, entre os quais "Ferrugem", de Aly Muritiba, "Aos Teus Olhos", de Carolina Jabor, "Talvez Uma História de Amor", de Rodrigo Bernardo, "Cinderela Pop", de Bruno Garotti, e "Mulheres Alteradas", de Luís Pinheiro.

O programa contempla também documentários como "Divinas Divas", de Leandra Leal, e "Damas do Samba", retrospetiva do percurso do samba ao longo da história, além de curtas-metragens como "O Orfão", de Carolina Marcowitz, vencedora da Queer Palm de 2018, manifestação paralela do festival de Cannes.