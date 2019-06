Lisboa recebe 2.ª Mostra de Cinema do Brasil de 25 a 30 de junho

A segunda edição da Mostra de Cinema do Brasil vai mostra "o melhor do cinema contemporâneo brasileiro" no Cinema São Jorge, em Lisboa, de 25 a 30 de junho, anunciou a hoje organização.

A Embaixada do Brasil em Portugal, em parceria com a Linhas Produções Culturais, vai apresentar 16 filmes, entre dramas, romances, comédias e documentários, e cinco curtas-metragens.

A edição deste ano, "para além de maior que a anterior, destaca-se pela diversidade, pela pluralidade de temas e géneros, sempre com um olhar que procura guiar o público além da tela do cinema", explica a diretora da Linhas Produções Culturais, Fernanda Bulhões, no comunicado hoje divulgado.