Lisboa tem um bar em que os empregados usam máscaras de Dalí

Clientes são convidados a sugar um pó branco antes de degustarem a bebida.

Por Catarina Figueiredo | 13:00

Encontrar a ordem no meio do caos é o lema do novo espaço que abriu portas no Cais do Sodré, em Lisboa, no passado mês de julho. Com um cardápio generosamente dedicado aos cocktails, o bar CAOS nasceu na rua de São Paulo, numa sala com lotação para cerca de 30 pessoas e forrada a ferro, para que os clientes se sintam a "navegar" no casco de um barco.



Este conceito foi originalmente pensado em tom de homenagem ao que outrora foi naquela zona lisboeta uma vila piscatória - hoje em dia transformada num dos locais noturnos mais frequentados da capital.



Com uma vasta oferta de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, a distinção não pode deixar de ir para o famoso cocktail Special K, indicado para os mais corajosos.



Este mix de gin condimentado com especiarias é antecedido por um ritual no mínimo insólito, mas original: o cliente é convidado a sugar um pó branco através de uma palhinha, que não é mais do que uma mistura de açúcar e pimenta, cujo objetivo é deixar a boca dormente para que o sabor da bebida seja mais apreciado.



Tudo isto enquanto o empregado do balcão exemplifica o ato com uma máscara de Salvador Dalí, famoso pintor espanhol.



O espaço, que conta com várias atuações de música ao vivo, está aberto todos os dias das 18h00 às 02h00, com exceção das sextas e sábados, dias em que fecha portas às 03h00.