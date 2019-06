Lisboa terá um Memorial da Escravatura junto ao Campo das Cebolas

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou hoje, por unanimidade, a criação de um Memorial da Escravatura e de um centro interpretativo junto ao Campo das Cebolas.

A criação deste memorial, "com o objetivo de homenagear as vítimas e celebrar a abolição da escravatura e do tráfico de pessoas escravizadas", foi um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo de Lisboa de 2017/2018, dá conta a proposta discutida em reunião pública do executivo.

Apesar de o proponente ter proposto outro local para a edificação do Memorial da Escravatura, o município considera que a zona do atual Campo das Cebolas tem uma "enorme carga simbólica", devido "à ligação desta zona da cidade ao tráfico de pessoas escravizadas, onde decorria o mercado de escravos a funcionar nos séculos XVI e XVII".