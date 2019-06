Livre-comércio coloca África como destino de multinacionais - Afreximbank

O economista-chefe do banco pan-africano Afreximbank considera que o acordo de livre-comércio vai colocar o continente como destino de deslocalização de multinacionais.

"Vamos ter mercados, com classe média a crescer. Vamos ter condições para crescer", com a transferência do investimento direto estrangeiro das matérias-primas para as manufaturas e indústria" porque a produção em África passa a ser competitiva, graças ao fim das tarifas aduaneiras.

"Isso vai construir uma classe média, motivada por economia de escala", disse, mostrando-se "muito otimista" com os sinais recentes.