Livro ilustrado de Francesca Sanna sobre migrações é editado em Portugal esta semana

Por Lusa | 11:17

"A viagem", o premiado livro ilustrado para a infância da autora italiana Francesca Sanna, sobre uma família destroçada pela guerra, obrigada a migrar, é editado este mês em Portugal.

Com selo da Editora 2020, a edição portuguesa tem o apoio do Alto Comissariado para as Migrações e da Amnistia Internacional, sendo editado na semana em que se assinala - dia 20 - o Dia Mundial do Refugiado.

Traduzido já em 14 línguas, "A viagem" é o primeiro livro ilustrado de Francesca Sanna, saiu em 2016 e conta a história de uma família dividida pela guerra. O pai morre e a mãe é obrigada a fugir com os dois filhos, numa viagem de angústia e ansiedade em busca de segurança, espelho da realidade recente de milhares de migrantes e refugiados.