Livro sobre resistentes portugueses ao nazismo vai ser publicado em França

O livro "A Sombra dos Heróis", com dados inéditos sobre a participação de portugueses na Resistência contra a ocupação nazi em território francês, vai ser publicado em França, disse à Lusa José Manuel Barata-Feyo, autor da investigação.

"O livro vai ser traduzido para francês e, tanto quanto eu sei, há mais do que uma editora interessada em traduzir. O que é certo é que o livro vai ser traduzido", disse à Lusa o jornalista José Manuel Barata-Feyo.

No livro são referidos 253 portugueses que participaram na Resistência, mas atualmente o jornalista refere que o número é quase 300 e não é de excluir que venha a aumentar porque, passados quase dois meses após a primeira edição, o autor foi contactado por algumas dezenas de pessoas com mais informações sobre resistentes que também teriam participado no combate à ocupação nazi, e cujas histórias não foram abordadas nas duas primeiras edições.