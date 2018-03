Localização da nova torre de controlo do aeroporto de Lisboa estudada entre NAV e ANA

Por Lusa | 15:29

A localização de uma nova torre de controlo no aeroporto de Lisboa está a ser tratada entre a NAV e a ANA, informou hoje o presidente da NAV gestora do espaço aéreo nacional, Jorge Ponce Leão.

"Vamos ter uma nova torre [de controlo] em Lisboa. Não é algo emergente, mas é algo absolutamente necessário, até para não condicionar uma implementação fácil do sistema [de controlo do espaço aéreo] logo que esteja disponível", garantiu o responsável, depois da assinatura de um protocolo para a entrada da NAV no consórcio Coopans, que inclui a compra de um novo sistema de controlo.

"No preciso momento em que estiver disponível para implementação o sistema 'in shadow' [uso do atual e do novo sistema de controlo de tráfego aéreo em simultâneo] devemos ter a nova torre a funcionar, estamos a tratar com a ANA exatamente a sua localização", explicou.