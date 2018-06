Loja das Conservas, da lata para o prato

Restaurante abriu em abril, inserido na loja inaugurada em 2016, e dá a conhecer os produtos das 21 conserveiras nacionais.

Por Joana de Sales | 19:37

FICHA

LOJA DAS CONSERVAS

Rua da Assunção, 83, Lisboa

Telefone 913552984

Preço médio 30 €/duas pessoas

Horário 12h00 - 23h00

Cartões Sim

Fumadores Esplanada

Foi em abril que abriu portas o primeiro espaço onde todos os pratos são confecionados com conservas portuguesas. Ao todo, são 21 as conserveiras do País e todas elas se encontram neste restaurante, em plena Baixa lisboeta.Pode começar-se a refeição com chamuças de atum com caril e laranja, feitas com a conserva de Santa Catarina, dos Açores. Ou optar por umas sardinhas em tempura da conserveira Phortos, em Matosinhos.As ideias originais destes pratos ficaram nas mãos dos chefs André Palma e Tiago Neves, que criaram ainda outros sabores como picas à Bulhão Pato, empadão de cavala fumada, sardinha picante com migas alentejanas ou morcela de sangacho.A Loja das Conservas mostra assim que é possível ser-se original com este produto e confecionar refeições de ótima qualidade. No fim, conseguiram ainda surpreender com um semifrio de cavala - uma iguaria gastronómica que não vai agradar a todos mas vai aguçar o gosto dos paladares mais audazes.Para o verão são esperadas novidades na carta, com a promessa de uma salada de atum reinventada ou uma salada de frutas fumada.