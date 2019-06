Londres suspende novos contratos de armamento com Riade após parecer judicial

O Reino Unido decidiu hoje suspender a realização de novos contratos de venda de armamento com a Arábia Saudita, país envolvido no conflito no Iémen, após um tribunal londrino ter instado o executivo britânico a "reconsiderar" tal prática.

"Não concordamos com a deliberação e vamos pedir autorização para apelar", afirmou o ministro do Comércio Internacional britânico, Liam Fox, em declarações junto do Parlamento britânico, em reação a um parecer tornado hoje público pelo Tribunal de Recurso de Londres.

"Enquanto isso, não iremos acordar novas licenças (de venda de armamento) com a Arábia Saudita e com os seus parceiros de coligação que poderão ser utilizadas no conflito do Iémen", referiu o ministro, acrescentando que o executivo britânico vai avaliar as implicações da deliberação da instância judicial londrina.