Lotação esgotada para a estreia de peça de Tiago Rodrigues em Paris

A peça "The Way She Dies", de Tiago Rodrigues, uma reinterpretação de "Anna Karenina", de Tolstoi, estreia-se hoje, em Paris, no Teatro da Bastilha, com todas as representações já esgotadas, como indica a bilheteira da casa de espetáculos.

Inserida na programação do Festival de Outono, que marca a 'rentrée' cultural da capital francesa, "The Way She Dies" ("Como ela morre") chega à Bastilha depois de estreada em Lisboa e em Toulouse, e tem representações marcadas até dia 06 de outubro, todas esgotadas, à semelhança do que tem acontecido em Paris, com todas as outras peças de Tiago Rodrigues.

"Como ela morre" surge da "vontade grande de falar desses livros que podem mudar vidas", disse o encenador e dramaturgo, a propósito de "Ana Karenina". "É um exemplo desses livros que, de uma forma muito íntima, nos falam individualmente. É um livro que pode levar as pessoas a repensar a forma como veem o amor, a vida, a intimidade e o desejo. Quisemos falar desses livros que nos atropelam", acrescentou o também diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, à agência Lusa, em Paris.