Louvre espera 600 mil visitantes para nova exposição de Leonardo da Vinci

A maior exposição sobre Leonardo Da Vinci, com cerca de 160 obras do artista, entre quadros, desenhos e manuscritos, abre esta semana no Louvre, com um desenho chegado do Porto, que o comissário francês considera "muito importante" no percurso do mestre.

"Este desenho é muito bonito, contém muita emoção e representa uma mulher jovem que lava os pés de Jesus. É uma forma muito original de ilustrar o tema da Virgem e o Menino", disse à agência Lusa Vincent Delieuvin, conservador chefe da pintura italiana no Museu do Louvre, e comissário desta exposição, junto ao desenho emprestado pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

"É um desenho muito importante por ilustrar esta liberdade de olhar para todos os temas, mas também do ponto de vista técnico é muito interessante", reforçou o comissário da mostra, em declarações à Lusa.