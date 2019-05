Lucro da Semapa cresce 46% para quase 40 ME no primeiro trimestre

O grupo Semapa, conglomerado que atua nos setores da pasta e papel, cimento e ambiente, fechou o primeiro trimestre com um resultado líquido atribuível a acionistas de 39,7 milhões de euros, mais 46,3% face ao mesmo período.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo liderado por João Castello Branco justifica este desempenho nos três primeiros meses com a subida do EBITA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) que registou uma evolução de 2,3% para 132,6 milhões de euros.

A empresa detalha que a Secil é a principal responsável por este crescimento, mas alerta que, excluindo o impacto de 9,4 milhões de euros resultante da venda do negócio de 'pellets' pela Navigator, o EBITDA teria crescido 12,4 milhões de euros.