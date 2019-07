Lucro da Semapa sobe 24% no 1.º semestre para 73,5 ME

A Semapa registou 73,5 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, mais 24,3% do que em igual período do ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado.

"O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa atingiu os 73,5 milhões de euros, crescendo 24,3% face a igual período do ano anterior", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nos primeiros seis meses do ano, o resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) cedeu 1,8% para 264,5 milhões de euros.