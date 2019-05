Lucro da Sonae sobe 6,5% para 18,3 ME no 1.º trimestre

A Sonae obteve um lucro de 18,3 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 6,5% do que no período homólogo, impactado pelo crescimento das vendas e pela melhoria da rentabilidade operacional, foi hoje anunciado.

"Com o crescimento das vendas e a melhoria da rentabilidade operacional, o resultado líquido atribuível a acionistas aumentou 6,5% para 18,3 milhões de euros", indicou, em comunicado, o grupo.

No primeiro trimestre, o volume de negócios da Sonae avançou 8,9% para 1.461 milhões de euros, "refletindo principalmente o crescimento na Sonae MC e a consolidação das vendas estatutárias da Sonae Sierra".